Craiova, invizibila cu Plzen! A luat bataie cu 2-0. Marius Constantin a fost pentru prima oara titular

Craiova a pierdut primul amical jucat in Austria.

Oltenii au cedat in fata lui Plzen, 0-2, intr-o partida in care a gasit cu greu drumul spre poarta adversa. Vicecampioana a folosit cel mai bun prim 11 pe care il avea la dispozitie. In centrul apararii, in locul lui Cosic, plecat de la echipa, si-a facut aparitia nou-venitul Marius Constantin, care a jucat alaturi de Balasa. Vladoiu a fost titular in dreapta apararii, in timp ce Bancu a ramas 'sef' in stanga. Vedetele momentului la Craiova, Mihaila, Cicaldau si Koljic n-au lipsit nici ei din echipa de start.

Echipa folosita de Craiova contra Viktoriei Plzen: 13. Pigliacelli – 18. Vlădoiu, 4. Bălașa, 23. M. Constantin, 11. Bancu (cpt.) – 8. Mateiu, 16. Nistor, 10. Cicâldău, 9. Ivan, 19. Koljic, 28. Mihăilă