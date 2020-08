Cristiano Bergodi s-a vindecat! Ultimul test al antrenorului de la Craiova a iesit NEGATIV: ce sanse are sa mearga in cantonamentul din Austria

Ultimul test efectuat de antrenorul Cristiano Bergodi a iesit negativ.

Anuntul a fost facut de presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, care spune ca testul pe care italianul l-a facut aseara a fost negativ. Cu toate acestea, Bergodi va mai fi testat inca o data si apoi va lua o decizie daca va merge in Austria pentru meciurile de pregatire cu Craiova.

"Aseara a iesit negativ si ii mai face inca o testare. E in conditii super si poate sa se duca si el cu echipa in Austria. Sa vedem daca se va duce. Nu stiu, trebuie sa se duca cu o cursa de linie, nu stiu. Nu intru in detalii. Important e ca se simte bine, ca e aproape de 100%. Moralul e bun, trebuie sa fie bun. A primit niste jucatori de calitate care pot sa aduca un plus de valoare", a spus Sorin Cartu la Digi Sport.