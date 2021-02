EXCLUSIV | Dinamovistii acuza arbitrajul din meciul cu FCSB! "Il stim cu totii pe Coltescu! Trebuie sa nu ii dam posibilitatea sa faca asta"

Managerul lui Dinamo, Marius Nicolae, a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

FCSB a castigat marele derby din Liga 1, impotriva lui Dinamo, scor 1-0. Florin Tanase a marcat in minutul 8 al partidei din Stefan cel Mare si a adus victoria pentru FCSB.

Dupa scandalul rasist de la Paris, Sebastian Coltescu a fost delegat pentru marele derby din Stefan cel Mare. Managerul lui Dinamo, Marius Nicolae, a comentat maniera in care a arbitrat Coltescu.

"Il stim cu totii pe Coltescu, asta e maniera lui de a arbitra. Nu cred ca exista meci fara multe galbene si chiar un rosu. Trebuie sa fim mai atenti si sa nu ii dam posibilitatea sa apeleze la aceste cartonase.

In repriza a doua s-a vazut o fragmentare a jocului in momentele in care cei de la FCSB cereau fault si nu ne lasau deloc sa construim, sa ne revenim, sa marcam... Dupa meci am vorbit si cu baietii si era o frustrare si la nivel de arbitraj, dar nu putem pune rezultatul pe seama acestuia", a spus oficialul lui Dinamo la Ora Exacta in Sport.