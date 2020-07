Un fost oficial de la FCSB este sigur de revenirea lui Laurentiu Reghecampf la echipa: "Va veni suta la suta"

Gigi Becali este in cautarea unui nou antrenor .

Bogdan Vintila nu va mai fi antrenor principal din sezonul viitor, dar Becali spune ca acesta nu va pleca de la FCSB si ca va ramane secund.

Finantatorul clubului a confirmat zilele trecute ca staff-ul antrenorului roman va veni la echipa ros-albastra.

Fostul oficial de la FCSB, Narcis Raducan, este suta la suta convins ca dupa aceasta mutare, sotul Anamariei Prodan se va intoarce pe banca vicecampioanei Romaniei.

"Probabil ca la vara vine Reghecampf. Si eu as spune la fel daca nu as fi terminat contractual acolo. Adica ce antrenor vedeti sa isi lase tot staff-ul sa plece. Jumatate din meseria de antrenor presupune colaborarea cu staff-ul. Nu exista un antrenor in lumea asta care sa aiba pe umeri un contract de milioane de euro si sa fac asta din altruism, sa ii dea drumul staff-ului.

Nu exista asa ceva. Reghe va veni suta la suta, dar e normal sa aiba acel discurs, pentru ca are un contract acolo si trebuie sa il duca la capat. Eu asa vad lucrurile", a declarat Narcis Raducan pentru PRO X.