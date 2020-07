Anuntul pe care il astepta Gigi Becali! Cand vrea sa se intoarca Laurentiu Reghecampf pe banca FCSB

Laurentiu Reghecampf a dezvaluit cand s-ar putea intoarce la FCSB.

Antrenorul roman a castigat in primul sau mandat la echipa doua titluri, iar in al doile a terminat de fiecare data pe locul secund.

In prezent, el este managerul echipei Al Wasl si mai are un an de contract. Pana se va intoarce la FCSB el i l-a propus lui Gigi Becali pe fostul sau secund, Toni Petrea, in locul lui Bogdan Vintila, care nu va mai ocupa functia de antrenor principal.

Intrebat cand se va intoarce la FCSB, Reghe nu a putut sa dea un raspuns concret.

"Sunt bine unde sunt. Nu stiu cand ma intorc. Vin doar in vacante! N-am mai fost acasa de un an de zile, iar acum ma bucur de momentele astea. La fotbal ma concentrez doar la ce-am de facut la Al Wasl. Imi doresc foarte mult sa castig un trofeu. Am schimbat anumiti jucatori, am intarit echipa si ne putem bate cu formatiile din fata. Vreau sa am rezultate si sa continuam ce am inceput. Sunt bine unde sunt. Nu stiu cand ma intorc! O sa ma intorc cand o sa fie momentul si cand lumea o sa fie pe aceeasi directie", a declarat Reghecampf pentru Gazeta.