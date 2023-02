„Nu aș fi vrut să spun asta, dar dacă el v-a zis!” Tactica lui Eugen Neagoe, divulgată de Andrei Ivan 

În runda 25 din campionat, Universitatea Craiova i-a administrat CFR-ului a doua înfrângere consecutivă, 0-2, după eșecul cu FCSB, 0-1, din etapa trecută. Golurile oltenilor au fost înscrise de Andrei Ivan (25 ani), în minutele 67 și 86.

Eugen Neagoe, încânat de jocul Universității Craiova cu CFR Cluj

După două jocuri modeste, cu FC Botoșani, 0-1, și Farul Constanța, 1-2, Eugen Neagoe (55 ani) a mărturisit că, în sfârșit, a fost mulțumit de prestația elevilor săi.

„I-au felicitat pe băieți, au făcut un joc bun în această seară. Am fost foarte mulțumit că am început jocul cu atitudine și cu o agresivitate pe care nu am avut-o la Botoșani și la Constanța. Cred că asta a fost cea mai mare problemă a noastră. Dar ei au înțeles.

Nu trebuie să mă felicit eu, băieții merită felicitări. Tot ce s-a întâmplat pe teren am lucrat. Crețu și Nistor sunt doi jucători valoroși, dar în acastă seară am ales să începem cu alți jucători. Toți merită felicitări, dar nu am realizat. Este o victorie foarte mare, 3 puncte mari, dar trebuie să rămânem la fel de concentrați și serioși”, a declarat Eugen Neagoe la finalul meciului.

Antrenorul grupării din Bănie a fost dat de gol de Andrei Ivan, când atacantul său a mărturisit la flash-interviu că a fost pus la antrenamentul de dimineață să exerseze loviturile libere.

„Astăzi dimineață am avut antrenament, la 11:30. Este meritul lor, a avut o execuție foarte bună, Cîmpanu a pasat foarte bine. Nu aș fi vrut să spun lucru ăsta, dar dacă el v-a spus-o”, a spus Eugen Neagoe.

În urma acestui succes, Universitatea Craiova ocupă locul după 25 de etape, cu 44 de puncte, la egalitate cu FCSB, care însă are un meci mai puțin. În timp ce CFR Cluj se află pe poziția a doua, cu 50 de puncte, iar Farul Constanța are șansa să se distanțeze la 4 puncte dacă o va învinge pe FC Argeș.