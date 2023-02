„Azi de dimineață am lucrat cu Mister!” CFR Cluj, „executată” de Andrei Ivan și Eugen Neagoe 

În runda 25 din campionat, Universitatea Craiova i-a administrat CFR-ului a doua înfrângere consecutivă, 0-2, după eșecul cu FCSB, 0-1, din etapa trecută.. Golurile oltenilor au fost înscrise de Andrei Ivan (25 ani), în minutele 67 și 86.

Faza primului gol, lucrată chiar în dimineața meciului

Prima reușită a atacantului a venit din lovitură liberă, iar Simone Scuffet (26 ani) nu a mai putut respinge șutul. De altfel, Andrei Ivan a mărturisit că a exersat această fază chiar în dimineața premergătoare meciului, la cerințele lui Eugen Neagoe (55 ani).

„A fost un meci bun făcut de echipa noastră. Nu am mai făcut greșeli, s-a văzut și în teren. A fost o primă repriză în care am avut ocazii, au avut și cei de la CFR. Am marcat în a doua repriză și am luat cele 3 puncte.

Chiar azi de dimineață am lucrat cu Mister, să-mi așeze mingea Cîmpanu și să trag la poartă. Cei de la CFR au spart zidul și Scuffet nu cred că am văzut mingea. Mi-a ieșit de două ori astăzi, da.

Am avut două meciuri în care nu ne-a ieșit nimic, cu Botoșani și Farul. Cu Farul însă puteam să scoatem un egal pe final, când au ratat Markovic și Elvir. Dar contează că ne-am motivat astăzi și am câștigat”, a declarat Andrei Ivan la finalul meciului.

În urma acestui succes, Universitatea Craiova ocupă locul după 25 de etape, cu 44 de puncte, la egalitate cu FCSB, care însă are un meci mai puțin. În timp ce CFR Cluj se află pe poziția a doua, cu 50 de puncte, iar Farul Constanța are șansa să se distanțeze la 4 puncte dacă o va învinge pe FC Argeș.