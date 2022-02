Un fost antrenor al FCSB recunoaște deschis după ce a pierdut titlul: „Eu am fost vinovat!” Cum se apără

Bogdan Argeș Vintilă, antrenorul FCSB-ului în perioada august 2019 - iulie 2020, a susținut că roș-albaștrii au pierdut trofeul în sezonul în care el s-a aflat pe bancă numai din vina lui.

Tehnicianul de 49 de ani se apără însă și spune că pandemia de coronavirus a jucat un rol important, deoarece i-a derutat pe jucători, care au fost nevoiți să se antreneze două luni pe Zoom.

„Am fost principalul vinovat, Gigi Becali nu are nici cea mai mică vină. Am încercat să-mi fac meseria. Îmi place să antrenez. Am avut șansa să câștig primul meci cu Viitorul. Cu Pintilii și Soiledis fundași centrali și cred că i-am câștigat încrederea domnului Becali.

Apoi am reușit să-mi fac meseria în limitele normalului. Am prins, însă, o perioadă cu mulți accidentați și eram obligat să pregătesc schimbări de la pauză pentru că nu erau la nivel de 90 de minute. Apoi a venit pandemia, ne-a dat peste cap”, a spus Bogdan Argeș Vintilă, la RealitateaSportivă.

Vintilă: „Două luni ne-am antrenat pe Zoom!”

„Am făcut maxim atunci în condițiile date. Jucătorii erau afectați de jocul lor slab, nu de criticile de la tv ale patronului. Toți știau la ce se expun când veneau.

Am avut două luni când ne antrenam pe Zoom. Alții au reușit. Noi eram expuși, urmăriți. Nu pot uita că la Astra am avut 2-0 și am pierdut. Cu Mediaș, acasă, am dat gol în minutul 93 și am fost egalați la următoarea fază, ultima.

Pe Chindia am condus-o până în 93 și ne-au egalat. Cu CFR am dominat total și am pierdut cu 1-0 din autogol. Ce vină să aibă Gigi la așa ceva?”, a mai spus Vintilă.

După ce a ratat obiectivul pe banca FCSB-ului, Bogdan Vintilă a fost „retrogradat” de Becali la echipa a doua, însă în vara anului trecut a decis să rupă complet legătura cu clubul lui Becali.