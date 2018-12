Ultimele vesti despre starea lui Tucudean: "E o problema medicala care ne-a pus probleme si noua, nu doar lui!" CFR are 4 accidentati dupa meciul cu Gaz Metan

George Tucudean a avut probleme la meciul cu Gaz Metan si a fost scos din echipa la pauza.

Atacantul CFR-ului a trebuit sa iasa la pauza in meciul cu Gaz Metan. Lui Tucudean i-a crescut ritmul cardiac, iar medicii de pe ambulanta, chemati in vestiar, i-au cerut sa nu mai revina in teren.

Golgeterul CFR-ului a fost dus la spital, unde i-au fost facute analize medicale.

Daniel Stanciu, directorul sportiv al celor de la CFR a oferit ultimele detalii despre starea de sanatate a lui George Tucudean in direct la Ora Exacta in Sport.

Mai mult, oficialul celor de la CFR a vorbit si despre celelalte probleme pe care le are echipa din punctul de vedere al accidentarilor.

"E clar ca e cel mai bun fotbalist al anului 2018. Unul dintre cei mai buni jucatori ai nostri. E o problema medicala care ne-a pus probleme si noua, nu numai lui. Acum e bine. A fost supus aseara investigatiilor. Speram ca si Deac, Omrani si Coutinho sa fie apti pentru urmatoarele partide. Tucudean a fost la spital dupa meci pentru teste suplimentare. Clar, avem patru jucatori cu probleme. Omrani l-a inlocuit foarte bine, insa schiopata, dar a terminat, pentru ca facusem trei schimbari. 100% ar fi cerut schimbare dupa ce s-a accidentat", a spus Daniel Stanciu la PRO X.