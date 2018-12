Inima i-a luat-o razna! Tucudean, scos din echipa CFR-ului de MEDICI la pauza jocului cu Gaz Metan! Ce s-a intamplat

Meciurile multe jucate in ultimul timp l-au supraincarcat pe George Tucudean.



Atacantul CFR-ului a trebuit sa iasa la pauza in meciul cu Gaz Metan. Lui Tucudean i-a crescut ritmul cardiac, iar medicii de pe ambulanta, chemati in vestiar, i-au cerut sa nu mai revina in teren. Golgeterul CFR-ului a fost dus la spital, unde acum i se fac teste pentru a fi stabilita cauza exacta a situatiei sale.



Tucudean a marcat 17 goluri de la startul sezonului pentru CFR si echippa nationala.