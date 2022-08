Ultima șansă pentru Rachid Bouhenna! Ce au decis Nicolae Dică și Mihai Stoica 

După prestația modestă a lui Bouhenna din meciul cu Chindia Târgoviște (3-2), Gigi Becali a anunțat că stoperul algerian "nu va mai călca iarba", lăsând de înțeles că va încerca să îi rezilieze contractul fotbalistului transferat în această vară.

Mihai Stoica: "Cei din staff au înțelegere pentru Bouhenna, dar ultimul cuvânt îl are patronul"

Totuși, Nicolae Dică și Mihai Stoica ar fi de acord să îi acorde o nouă șansă lui Rachid Bouhenna. Managerul general de la FCSB spune că acum trebuie să îl convingă și pe Gigi Becali, care va lua decizia finală în cazul fundașului.

Rachid Bouhenna este accidentat și nu va fi în lotul lui FCSB pentru partida cu Viking, din returul play-off-ului Conference League, programată joi, de la ora 20:00, LIVE pe PRO TV și VOYO.

"Bouhenna se antrenează separat. El și Dumiter s-au antrenat azi separat. Absolut din motive medicale. După meciul cu Chindia, el a acuzat niște dureri și de atunci se antrenează separat. Din punctul nostru de vedere, al antrenorilor și al nostru, celor din staff, există înțelegere (n.r - pentru Bouhenna).

Ultimul cuvânt îl are patronul. Dacă noi reușim să-l convingem că el ne va putea ajuta, vom încerca. Dacă Gigi e clar chitit să nu mai facă parte din lot... ideea e că a făcut niște greșeli. Bine că am câștigat cu Chindia, până la urmă, dar cu Rapid am pierdut", a spus Mihai Stoica, luni după-amiază, la Orange Sport.

Gigi Becali, astăzi, despre Rachid Bouhenna: "Mai bine îți vezi de treaba ta"

Întrebat în această dimineață dacă îi va mai da șanse lui Bouhenna, înainte ca acesta să plece de la echipă, Gigi Becali a spus:

„Sunt unele lucruri, câteodată, e câte un jucător pe care îl încerci o dată, a doua oară, a treia oară, vezi că nu e de acolo. Îl încerci pe spinarea ta, cum s-ar zice. Mai bine îți vezi de treabă, de ce să îl încerci pe spinarea ta, să dai de belele?”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.