ULTIMA ORA | Surpriza uriasa in Liga 1! Ronaldo Deaconu s-a intors dupa doar 6 luni: cu cine a semnat

Jucatorul de 22 de ani a fost dorit de Dinamo si FCSB inainte sa plece in Croatia.

Ronaldo Deaconu s-a intors in Liga 1 si a semnat pe 3 ani cu Sepsi OSK! Mijlocasul de 22 de ani a impresionat la Concordia Chiajna si le-a atras atentia celor de la HNK Gorica. Nu a impresionat in Croatia si se intoarce dupa doar 6 luni in fotbalul romanesc.

Deaconu este al 16-lea jucator transferat de echipa lui Csaba Laszlo in aceasta vara! El a jucat doar 100 de minute pentru HNK in 5 partide, fara sa fie titular in vreun meci de campionat. Inainte sa plece in Croatia, a fost dorit cu insistenta de Dinamo.