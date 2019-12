ULTIMA ORA | Se retrage mai devreme? Pintilii ar putea spune "ADIO" in pauza de iarna: "Pe 22 decembrie discutam!" Are un post asigurat la FCSB

Mihai Pintilii se apropie de finalul carierei, iar viitorul sau pare in continuare legat de FCSB.

Mihai Stoica spune ca deocamdata Pintilii nu a luat nicio decizie in privinta retragerii. O discutie in acest sens va fi luata dupa ultima etapa din acest an. Mijlocasul s-ar putea retrage inca de acum sau ar putea astepta pana la finalul sezonului.

Oricare ar fi alegerea, Mihai Stoica il asigura ca va avea mereu un post asigurat in conducerea clubului. Pentru a deveni antrenor, asa cum a declarat ca isi doreste, Pintilii trebuie sa urmeze cursurile Scolii de Antrenori.

"Discutia o vom purta cand se incheie prima parte a sezonului: pe 22 jucam cu Craiova, pe 22 o sa discutam cu Pinti. Deocamdata, nimeni nu a luat nicio hotarare, el e cel care va propune ce va face mai departe. In situatia in care va abandona activitatea competitionala, locul lui langa mine e asigurat, acest lucru e cert. Pentru o postura tehnica trebuie sa aiba studii in sensul asta, pentru o postura administrativa ca mine... nu trebuie sa ai studii", a declarat Mihai Stoica pentru ProTV.