ULTIMA ORA | Nu e doar Turcia! In ce alte tari ar putea sa se dispute meciurile din Liga 1! Anuntul facut de LPF

LPF a propus si alte tari in care ar putea se dispute meciurile din Liga 1.

Liga 1 a fost intrerupta din cauza pandemiei de coronavirus, iar oficialii LPF se gandesc in momentul in care se vor relua campionatele, meciurile din Liga 1 sa se dispute in afara tarii. Secretarul adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, a propus varianta ca meciurile sa se joace in Turcia. Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a vorbit pe aceasta tema si spune ca solutia aceasta se va lua in considerare doar daca autoritatile din Romania nu vor permite ca partidele sa se joace in tara.

"Lucrurile au fost destul de clare. Gabi Bodescu a venit cu o propunere de a salva Liga 1, nu trebuie sa ne uitam la tara. Cel mai rau scenariu ar fi sa disputam meciurile in afara Romaniei. Acest lucru se va intampla daca nu ne vor permite autoritatile sa disputam meciurile in Romania. Din acest motiv luam in calcul si aceasta posibiltate, de a gasi o solutie si in afara tarii. Ca sa inchei acest subiect cu Turcia, principiul se bazeaza pe a finaliza campionatul. Nu e stabilita tara. Ca e Turcia, Spania, Austria", a declarat Justin Stefan, la Digi.