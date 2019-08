ULTIMA ORA | Becali, aproape de o decizie radicala: "Ma gandeam sa ma retrag! Sau sa plec in alt campionat! Imi iau toti jucatorii si plec in Anglia!" Ce l-a deranjat dupa esecul cu Astra

FCSB - Mlada Boleslav din turul 3 preliminar Europa League e in direct la PROTV, joi, 21:30!

Gigi Becali a fost extrem de nemultumit dupa esecul cu Astra. Nu atat pe rezultat, cat pe arbitrajul lui Kovacs. Becali acuza o conspiratie a FRF si a Comisiei Centrale de Arbitri dupa ce FCSB a atacat la TAS decizia Federatiei care obliga cluburile sa aiba echipe feminine de fotbal.

Becali a declarat ca s-a gandit chiar sa retraga echipa si sa mute FCSB in alt campionat.

"Ma gandeam sa plec in alt campionat, sa ma retrag. Nu am fost niciodata mai suparat pe arbitraj ca acum. Pai dati campionatul lui Nelutu Varga si cu asta basta. Dati-le campionatul ca sa ma retrag eu. Nu mai pot, nu-mi mai vine sa vorbesc despre nimic. Ce sa mai vorbim despre fotbal? Imi fac o echipa in Anglia, imi iau toti jucatorii acolo", a declarat Gigi Becali la ProX.