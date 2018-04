ULTIMA ORA | Baluta, iertat de Mangia, dar scos din lot pentru un meci! Partida din semifinalele Cupei e in direct la PRO X

PRO X transmite partida dintre Craiova si FC Botosani, joia viitoare de la 20:30

UPDATE | Chiar daca a fost iertat de Mangia, si chemat la conferinta de presa alaturi de antrenor, Baluta a ramane in afara lotului pentru un meci, cel cu Poli Iasi.

Cel mai probabil, Baluta va reveni in echipa la partida de joi cu FC Botosani.

"Sunt constient de greseala pe care am facut-o, nu ma asteptam la astfel de consecinte. Imi pare rau de ce am spus, nu ma asteptam la asta. Ceea ce am spus a afectat vestiarul, dar si pe mine. Nu sunt in lot, trebuie sa invat din greseli si sa nu le mai repet pentru ca am numai de pierdut."

Trimis la echipa a doua si amendat cu 10.000 de euro, dupa comentariile la adresa lui Mangia, la finalul meciului cu Steaua, Alexandru Baluta a fost reprimit in lot si a participat in aceasta dimineata la conferinta de presa, alaturi de antrenorul italian.

Craiova se va baza pe Baluta pentru cele doua meciuri pe care le joaca in urmatoarea saptamana.

Oltenii au meci cu Poli Iasi, sambata, pe teren propriu, dar sunt mai mult cu gandul la partida de Cupa, in conditiile in care trofeul Cupei a ramas singurul obiectiv realist pentru acest sezon.

Craiova o va intalni pe teren propriu pe Botosani, in prima mansa a semifinalelor, joi, de la 20:30.

