Dan Petrescu a ramas masca! Becali l-a sunat si i-a cerut un lucru incredibil: "Nu radeti, asta mi-a zis!"

Gigi Becali l-a sunat pe Dan Petrescu inainte de meciul direct. FCSB si CFR Cluj se intalnesc duminica, pe Arena Nationala.

Becali l-a sunat pe Petrescu sa il felicite pentru titlul castigat de CFR Cluj, dar nu s-a limitat doar la politeturi.

Patronul FCSB l-a intrebat pe antrenorul CFR-ului ce echipa va folosi la meciul de duminica.

"M-a sunat sa ma intrebe ce echipa bag la meci. Ce echipa bag eu."

"Nu radeti. Mi-a zis <<Felicitari, anul asta ati meritat, anul trecut n-ati meritat>>. I-am spus ca daca el crede asa, e parerea lui. Ce sa-i mai zic?! Si apoi: <<Ce echipa bagi, aaa?>>. <<Ce bag? O echipa de fotbal, in 11. N-am jucatori de echipa a doua, noi nu avem asa ceva, avem un lot>>."

"Mi-a zis ca-i baga el pe toti. Sa-i bage!

"E prima oara cand vorbesc cu el de nu mai tin minte cand."

"Eu eram relaxat, el nu. El are un suflet extraordinar. Ce sa-i mai zic? Eu nu sunt genul care sa-l ia la misto. I-am zis <<Merci mult, asa e la fotbal>>. Tot zicea ca nu avem sanse in Europa, dar eu zic ca avem", a povestit Dan Petrescu in Gazeta Sporturilor.

