Victor Pițurcă susține că Mutu și-a dat seama de faptul că nu poate realiza ceea ce și-a propus la CFR Cluj și a ales, astfel, să plece de la fosta campioană a României.

Victor Pițurcă trage o concluzie dură despre Adrian Mutu

De asemenea, fostul selecționer a ținut să puncteze că Adrian Mutu nu ar mai avea aceeași tărie de caracter de care dădea dovadă în timpul carierei sale fotbalistice.

Mutu a rezistat doar două luni pe banca din Gruia. A bifat 11 apariții la cârma ardelenilor și a înregistrat o medie de 1.64 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.

”Probabil că a simțit el că nu poate să realizeze ceea ce își dorește. Eu cred că, dacă el a renunțat atât de repede, înseamnă că nu e puternic așa cum știu eu că e.

Nu poți să renunți așa ușor la luptă. Trebuie să lupți! Eu eram la Steaua București și mă înjurau propriii suporteri. Imaginați-vă ce performanțe am obținut eu cu Steaua, dar am strâns din dinți, am stat și am luptat. (n.r.- despre faptul că a fost contestat la națională) La echipa națională tot timpul vor fi contestatari”, a spus Victor Pițurcă la televiziunea DigiSport.

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României

1. FCSB - 41 de puncte

2. CFR Cluj - 31 de puncte

3. Universitatea Craiova - 31 de puncte

4. Rapid București - 28 de puncte

5. Farul Constanța - 26 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte