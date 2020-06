TEPAR sau MILIONAR? Rasturnare incredibila de situatie la Dinamo! IAR PICA TOTUL in ultima clipa? Anuntul bomba la club

Ieri au intrat 100 000 de euro de la grupul spaniol care vrea sa o preia pe Dinamo.

Restul de 400 000 ar fi urmat sa ajunga astazi. De la expirarea contractului prin care presupusii investitori se angajau sa achite jumatate de milion de euro au trecut 18 zile, asa ca momentul in care s-a facut transferul e cel putin suspect.

O pagina de facebook a fanilor care au contribuit cu bani in programul DDB publica informatii importante despre Pablo Cortacero, presupusul milionar care s-ar afla in spatele ofertei de preluare a lui Dinamo.

"Pablo este cunoscut in Spania ca un "cumparator de profesie pentru echipe aproape falimentare", in care "investeste" banii altora si se pricepe la spalatorii.

Nu sunt multe informatii despre el, fiind un tip care stie sa se mentina low profile si care actioneaza in general ca "testafero", adica "figurant" sau paravan, unul care e patron de fatada.

In 2018 a vrut sa cumpere Almeria, dar nu a reusit sa duca tranzactia pana la capat. A folosit aceesi schema pe care o incearca acum la Dinamo. Se baga atat cat sa blocheze alta tranzactie.

Afacerile lui in fotbal nu exista. Sunt doar niste incercari care urmeaza acelasi tepar. Aaaa, pardon, tipar", scriu fanii pe pagina lor.

Ionut Negoita nu a avut nicio pozitie publica in privinta platii facute de spanioli. Reactia clubului e singura care poate lamuri lucrurile in acest moment, mai ales ca Negoita tocmai semnase o hartie alaturi de fanii din Program DDB prin care era de acord sa cedeze clubul suporterilor in urmatoarele 60 de zile, in cazul unei oferte concrete din partea acestora.

