Ondrasek la FCU Craiova? Ce spune Mititelu Jr. despre transferul atacantului de la FCSB 

FCSB și Ondrasek s-au despărțit.

Atacantul ceh a fost tras pe linie moartă de Gigi Becali după doar trei meciuri. Imediat după ce a fost făcut public faptul că FCSB și Ondrasek vor să se despartă, FCU Craiova și-a arătat interesul. Adrian Mititelu Junior spune însă că mutarea nu se va realiza.

Ce spune Mititelu Jr

"Din câte ştiu eu, Ondrasek nu va rămâne în România. Nu mai contează dacă ni l-am dorit, atât timp cât el nu va continua în campionatul nostru. O să vină un atacant cu experienţă, care nu a mai jucat în România. Vom mai face maximum două transferuri până la încheierea perioadei de mercato.

Prestațiile noastre au fost încântătoare și ar fi trebui să avem mai multe puncte în conecință. Poate că și la CFR Cluj am fi meritat un egal având în vedere că am reulit să să revenim când nimeni nu se mai aștepta. Și de la Voluntari pot spune că trebuia să ne întoarce cu cel puțin un punct.

Am avut ocazii mari și am pierdut nemeritat. Consider că ar fi trebuit să avem măcar 6 puncte adunate după aceste trei meciuri. La cum am văzut echipa suntem cam la 60 și ceva la sută din potențial", a spus Adrian Mititelu Jr. pentru Realitatea Sportivă.

12 fotbaliști a transferat FCU Craiova în acest sezon. Echipa antrenată de Adrian Mutu a strâns trei puncte în primele trei etape, câștigând cu Dinamo și fiind răpusă de Voluntari i CFR.

Antrenor: Adrian Mutu (nou)

VENIRI: Bauza (Csikszereda), Machado (Oliveirense), Asamoah (Sint-Truiden), Bagayoko (liber), Kovacici (NK Lokomotiva), Gajici (Vozdovac), Gremsl (St. Polten), Hugo Vieira (liber), Vlad Achim (liber), Sekou Sidibe (FC Emmen), Darius Boldu (juniori FCU Craiova), Denis Boldu (juniori FCU Craiova)

REVENIRI: R. Tudor (Alexandria), Botia (Corona)

PLECĂRI: Gugu (U Cluj), Anghelina (Chiajna), Ad. Voicu (Chiajna), Zimta (liber), D. Ispas (U Cluj), Luboya (liber), Ciolacu (liber), V. Munteanu (liber), Cacheiro (liber), C. Cristea (liber), Git (U Cluj), Diakite (liber), Taborda (liber), R. Tudor (liber), Boția (liber), Stoenac (Poli Iași), Cristiu (liber)