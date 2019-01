Surpriza! Gnohere e dorit in Premier League si La Liga: ofertele nu sunt pe placul lui Becali! Detalii de la negocieri

FCSB s-a miscat pe piata transferurilor in aceasta iarna.

Gigi Becali a reusit sa-i aduca pe Florentin Matei, Adrian Stoian si Fortes, toti jucatori cu profil ofensiv. Cum este aglomeratie in atac, FCSB ar putea renunta la unul dintre cei mai importanti oameni ai echipei: golgheterul Gnohere.

Gnohere are oferte in acest moment din Premier League si La Liga. FootMercato anunta ca Villarreal si Wolverhampton au trimis oferte concrete celor de la FCSB pentru atacantul francez. Problema apare atunci cand vine vorba de modul de achizitionare al jucatorului. Conform sursei citate, atat englezii, cat si spaniolii vor doar sa-l imprumute pana in vara pe Gnohere, si apoi, in functie de evolutiile jucatorului, sa activeze optiunea de cumparare definitiva.

Propunerile celor doua cluburi nu sunt pe placul lui Becali. Finantatorul FCSB vrea doar un transfer definitiv. De altfel, aceasta a fost politica lui Becali dintotdeauna atunci cand a fost vorba de jucatori importanti: transferuri definitive, nu imprumuturi.

Gnohere este la FCSB din 2017, perioada in care a marcat 41 de goluri in 82 de meciuri. Nu a castigat niciun trofeu cu FCSB, insa a fost golgheterul editii trecute de campionat.