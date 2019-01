"Am vorbit cu Sumudica, mi-a zis ca nu poate sa-l ia!" Becali a dezvaluit motivul real pentru care Gnohere nu ajunge la arabi

Harlem Gnohere putea ajunge la Al Shabab.

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Harlem Gnohere. Patronul de la FCSB a dezvaluit ca francezul trebuia sa ajunga la echipa lui Marius Sumudica, insa antrenorul roman nu poate transfera, pentru ca are prea multi straini.

Totusi, Gnohere poate ajunge la arabi in vara. Atunci se da drumul la transferuri de straini pentru Sumudica.

"Gnohere trebuia sa ajunga la Sumudica cand spuneam eu atunci. Dar nu e posibil, am vorbit si in seara asta cu Sumudica. Are prea multi straini si nu poate sa ia altul pana la vara", a spus Gigi Becali la DigiSport.