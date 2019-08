Surpriza de proportii pregatita de Gigi Becali! Care este prima varianta pentru inlocuirea lui Andone: l-a vrut si in vara

In afara lui Devis Mangia, Gigi Becali mai are un nume pe lista.

Bogdan Andone si-a dat demisia de la FCSB dupa infrangerea cu Alashkert din turul 2 preliminar al Europa League, scor 2-3, infrangere care i-a permis totusi sa se califice mai departe. Andone a acuzat influenta patronului la echipa iar Becali i-a acceptat demisia.

Gigi Becali a incercat pista Cosmin Contra, insa acesta nu doreste sa antreneze in paralel pe FCSB si nationala Romaniei. Devis Mangia urmeaza sa soseasca in Romania, in Becali joaca la mai multe capete. Conform Fanatik, Edi Iordanescu este cel pe care si-l doreste pe banca!

L-a vrut si in vara

Edi Iordanescu a fost unul dintre primele nume mentionate de Becali dupa plecarea lui Mihai Teja de la finalul sezonului trecut, iar Becali nu a abandonat aceasta pista, desi antrenorul celor de la Gaz Metan i-a cerut mana libera lui Becali. Momentan insa, cele doua parti nu au avut o discutie despre aceasta varianta!

Iordanescu se afla in Elvetia pentru analize medicale iar Gigi Becali l-a contactat pe tatal sau, Anghel Iordanescu! Patronul FCSB-ului a reusit sa-l convinga pe Anghel Iordanescu iar acesta ii va fi aliat in tentativa de a-l convinge pe Edi Iordanescu sa o lase pe Gaz Metan pentru FCSB!