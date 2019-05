"Sunt un antrenor cu performante extraordinare" :) Palmares FABULOS dupa un singur meci pe banca! Performanta reusita de un stelist la Sevilla!

In urma cu 33 de ani, Steaua reusea cea mai mare performanta a fotbalului romanesc.

Steaua cucerea in 1986 Cupa Campionilor Europeni si devenea prima echipa din Europa de Est care reusea aceasta performanta. Tudorel Stoica, capitanul echipei antrenate de Emerich Ienei, nu a putut juca finala din cauza cumului de cartonase galbene.

Fiind suspendat, Tudorel Stoica nu putea fi prezent pe teren sau pe banca de rezerve. Oficialii Stelei au gasit, insa, o solutie ca fostul capitan sa fie prezent alaturi de colegii sai. El a fost trecut pe foaia de joc ca antrenor secund, iar Anghel Iordanescu ca jucator.

(N.r. Erati imbracat in echipament?) Nu ma laud ca am castigat Cupa Campionilor ca jucator, dar ma laud ca am castigat Cupa ca antrenor. Iordanescu a fost jucator, iar eu, ca sa pot sta pe banca, am fost trecut antrenor secund in locul lui. Sunt un antrenor cu performante extraordinare. Am castigat Cupa Campionilor. Puiu (n.r. Anghel Iordanescu) a fost antrenor-jucator, eu am fost jucator-antrenor. A fost o performanta deosebita", a povestit Tudorel Stoica.

Tudorel Stoica: "Asta era singurul aranjament"

In acea perioada in Romania, Steaua si Dinamo aveau o influenta imporanta in fotbalul romanesc. Fostul capitan al ros-albastrilor, Tudorel Stoica, a povestit, insa, ca singurele meciuri "aranjate" erau reprezentate de intelegerea aratata de fotbalistii Stelei din acea perioada pentru adversarii lor.

"Echipa Steaua de atunci nu a aranjat vreun meci. Singurul aranjament, ca sa ma destainui acum, era atunci cand veneau echipele pe Ghencea si ne rugau sa nu le dam mai mult de trei goluri. Daca jucam si dadeam patru goluri, ne tineam de cuvant si ii lasam si pe ei sa ne dea un gol. Domnul Valentin Ceausescu ne spunea ca daca vom aranja vreun meci, el nu va mai veni langa noi", a povestit Tudorel Stoica.