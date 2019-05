Castigator de Cupa Campionilor Europeni, dezvaluiri incredibile! "Ma destainui acum. Asta era singurul aranjament" Ce a povestit fostul mare fotbalist!

Tudorel Stoica a povestit perioada petrecuta la Steaua.

Pe 7 mai 1986, la Sevilla, Steaua Bucuresti cucerea cel mai important trofeu, Cupa Campionilor Europeni. Formatia ros-albastra devenea prima echipa din Estul Europei care se putea lauda cu o astfel de performanta.

In acea perioada in Romania, Steaua si Dinamo aveau o influenta imporanta in fotbalul romanesc. Fostul capitan al ros-albastrilor, Tudorel Stoica, a povestit, insa, ca singurele meciuri "aranjate" erau reprezentate de intelegerea aratata de fotbalistii Stelei din acea perioada pentru adversarii lor.

"Echipa Steaua de atunci nu a aranjat vreun meci. Singurul aranjament, ca sa ma destainui acum, era atunci cand veneau echipele pe Ghencea si ne rugau sa nu le dam mai mult de trei goluri. Daca jucam si dadeam patru goluri, ne tineam de cuvant si ii lasam si pe ei sa ne dea un gol. Domnul Valentin Ceausescu ne spunea ca daca vom aranja vreun meci, el nu va mai veni langa noi", a povestit Tudorel Stoica.

Belodedici, la un pas sa fie arestat

Drept recompensa pentru victoria istorica din Spania, jucatorii Stelei au primit, printre altele, un autoturism ARO. Miodrag Belodedici a decis sa nu pastreze masina, cautand un cumparator. Fostul international roman a povestit ce s-a intamplat in momentul in care a primit banii pentru masina.

"Am gasit un cumparator. Ne-am intalnit la un notar, unde am facut actele. Imi aduc aminte si acum ca omul a venit cu o geanta plina cu bani. 150 de mii de lei. Dupa incheierea actelor, am iesit in fata notariatului si am inceput sa numar banii. La un moment dat, dintr-o masina au coborat doi militieni. Mi-au spus atat mie, cat si celui care cumparase masina sa punem mainile pe capota masinii. Credeau probabil ca dadusem o spargere. Ne-au perchezitionat. Cand le-am aratat buletinul, nu mai stiau ce sa zica. Intr-un fel si-au cerut scuze si ne-au lasat in pace", a povestit Belodedici pentru Telekom Sport.