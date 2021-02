Sunt la 7 puncte de playoff, dar vor sa bata TOT si sa intre in lupta pentru Europa! Anuntul facut de Viitorul dupa 5-0 cu Dinamo

Viitorul a obtinut o victorie categorica in fata lui Dinamo si viseaza la playoff!

Chiar daca de locul 6 o despart 7 puncte, cu 6 meciuri ramase de disputat pan ala finalul sezonului regulat, Viitorul n-a renuntat la calcule. Toti jucatorii care au vorbit dupa 5-0 cu Dinamo au anuntat ca Viitorul continua cursa pentru ultima pozitie care trimite in bataia pentru Europa. Discursul a fost preluat si de antrenorul Mircea Rednic, dar si de presedintele Popescu.

Andrei Ciobanu: "Ati vazut un Viitorul foarte bun in aceasta seara. Noi ne gandim la playoff, sper sa castigam cele 6 meciuri care urmeaza si sa prindem playoff-ul. Astazi ne-am facut treaba si in atac, si in aparare. Meciul trecut am avut probleme in atac, azi am avut ocazii si asta e important pentru noi. Trebuie sa marcam cand avem sansa. Ma bucur ca Matan pleaca, merita sa prinda un transfer. Daca-mi voi face treaba, imi va veni si mie randul. Astept convocarea la Euro, dar mai e pana atunci, asa ca ma gandesc doar la Viitorul, sa-mi fac treaba aici cat de bine pot."



Mircea Rednic: "N-am umilit pe nimeni, am avut si noroc, toate situatiile avute au fost goluri. Dinamo a fost fara 3 jucatori de baza. Ma bucur pentru cele 3 puncte, nici noi n-am mai castigat de atata timp. In repriza a doua au fost mai multe spatii, ne-am creat situatii si am dat si goluri. Nu facem fiesta. Ne respectam adversarii, mai ales ca e o situatie delicata la Dinamo. Cu Sepsi si CFR am pierdut puncte in ultimul minut, am fost taxati cand am gresit. Au intrat tinerii, pot sa le dau sanse sa joace. Avem o sansa mica, dar ne vom bate pana la ultimul meci sa intram in playoff.

Am fost surprins de Tsoumou, a aratat foarte bine si la testele fizice. Are talie, protejeaza bine, cred ca va fi un castig. (despre Matan) Nu e usor cand te anunta conducerea astazi ca pleaca un jucator si maine ai meci. E vorba de timp, de rabdare.



Singura repriza in care am suferit a fost cu Astra, repriza a doua. Mi-as dori sa reusim sa intram in playoff. Distanta e mare, dar nu e imposibil. Mai sunt 6 meciuri, 18 puncte, noi vom juca fiecare meci. Am vazut si o descatusare. Jucam, pierdem la limita, pe greseli, nu-i usor. Am vazut o rabufnire. Au inteles si ei ca trebuie sa ai continuitate, mai ales in rezultate."

Gica Popescu: "Venim dupa o perioada cu multe rezultate negative, sper ca de acum incolo sa avem rezultatele pe care ni le dorim. Inca nu am renuntat la playoff. A fost mai usor decat ne asteptam cu Dinamo, da, pentru ca nu veneam dupa o perioada buna. Intotdeauna moralul creste dupa victorii, aveam nevoie de incredere, am vazut pofta de joc, am fost agresivi. Ne doream cu totii sa castigam, lucrurile au mers bine in seara asta. N-am renuntat niciodata la playoff, cat timp matematica ne permite nu vom renunta la obiectivul acesta."

Cum arata acum clasamentul din Liga 1: