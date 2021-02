Steliano Filip, aproape sa izbucneaca in lacrimi dupa 0-5 cu Viitorul: "Imi e rusine, sunt primul vinovat. Nici cu juniorii daca intram nu puteam pati asa ceva!"

Steliano Filip e cu moralul la pamant dupa Dinamo 0-5 Viitorul!

Fundasul stanga nu gaseste explicatii pentru jocul aratat de 'caini' in fata echipei lui Rednic si isi asuma responsabilitatea esecului dur suferit de Dinamo. Filip cere mobilizare maxima inaintea partide cu Dunarea Calarasi din sferturile de finala ale Cupei Romaniei.

"Sincer, imi este rusine. Sunt primul vinovat. Imi gasesc cu greu cuvintele pentru ca nu asta e fata lui Dinamo, chiar daca sunt unele probleme. Cand joci in halul asta, cand n-ai atitudine, nu mai conteaza nimic, n-ai voie sa te prezinti asa la un joc.

Ne-a ramas Cupa, trebuie sa mergem sa ne calificam. Daca vom continua la fel, cu atitudinea asta, ne vor pune probleme si cei de la Calarasi. Dinamo nu sta intr-un jucator sau doi, Puljic si Sorescu sunt valorosi, dar n-aveam voie nici daca veneau toti juniorii sa patim ce am patit azi. Din pacate, asta e situatia, imi este greu sa vorbesc. Astia suntem, trebuie sa strangem randurile, sa uitam cat mai repede.

Vom discuta, vom analiza, trebuie sa schimbam urgent fata echipei. Normal ca ma doare. Am venit cu sufletul aici, am venit sa ajut. Din pacate, imi reprosez, am fost pe teren, n-am putut sa fac mai nimic. Sper din tot sufletul sa ne adunam si de la meciul viitor, cel din Cupa, sa fim altfel. Am salva sezonul.

Trebuie sa schimbam atitudinea. La Dinamo n-o sa fie niciodata liniste, stabilitate, dar ce vina are antrenorul cand facem aceleasi greseli, luam gol din faze fixe, nu avem atitudine. Ce vina are antrenorul?", a spus Filip la Digisport.