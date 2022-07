Sorin Cârțu a răbufnit când a auzit condiția pusă pentru transferul lui Bogdan Rusu. „Suntem cumva Clinceni sau Mediaș?”

Ion Georgescu, primarul Mioveniului, a declarat zilele trecute că Bogdan Rusu nu părăsește clubul decât în cazul în care craiovenii trimit o sumă de bani și pe Dan Nistor la gruparea pregătită de Alexandru Pelici.

Sorin Cârțu a răbufnit când a auzit condiția impusă de primarul din Mioveni și s-a întrebat ironic dacă nu cumva Universitatea Craiova s-a transformat în Academica Clinceni sau Gaz Metan Mediaș.

„Și Nistor, și bani? Să fim serioși. De unde crede domnul primar că ia jucatorii? De la Clinceni, de la Mediaș, de la vreo retrogradată, de unde ? (n.r. Bogdan Rusu) Este un jucător interesant pentru că vrem să facem concurență. Dacă se poate să facem transferul bine, dacă nu, nu.

Nici așa să vorbești în felul acesta. Suntem cumva Clinceni sau Mediaș? Suntem Universitatea Craiova. Dacă vrea bine, dacă nu, nu e nicio problemă. Ce discuții să avem în felul ăsta? Dacă suntem tratați așa.. Jignești niște jucători, conducerea clubului”, au fost cuvintele lui Sorin Cârțu, potrivit Digi Sport.

Ion Georgescu: „Noi să-l dăm pe Rusu cum vor ei? Nu se poate chiar așa”

„Noi înțelegem dorința jucătorului de a merge la Craiova, însă avem și noi socotelile noastre. Știm că cei de la Universitatea vor să facă business, dar nici la Mioveni nu sunt fraieri. L-au dat pe Vînă peste tot, l-au propus și la noi, nu-l vrem, dacă era bun juca la ei.

Conducerea noastră tratează în continuare și noi am înaintat o propunere clară, o sumă de bani și Dan Nistor la schimb. Vînă nu intră în calcul. Craiova ia 3 milioane de euro pe Markovic și noi să-l dăm pe Rusu cum vor ei, nu se poate chiar așa, în plus antrenorul are și el socotelile lui, ce facem, trecem peste el? Nu ar fi corect pentru că a menținut echipa în primul eșalon și și-a asumat un obiectiv. Domnul Pelici are un cuvânt important în această tranzacție, trebuie să-l ascultăm!”, a declarat Ion Georgescu pentru PlaySport, în cazul lui Bogdan Rusu.

Cotat de Transfermarkt la 500.000 de euro, Bogdan Rusu a marcat 9 goluri pentru CS Mioveni sezonul trecut, în 36 de meciuri în Liga 1.