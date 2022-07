Vînă și Nistor, monede de schimb pentru Universitatea Craiova: „L-au dat peste tot, nu-l vrem!” 

Universitatea Craiova l-a transferat doar pe Raul Silva (32 ani) în această vară. Fundașul central portughez venit de la Braga este singurul jucător pe care l-a primit Laszlo Balint (43 ani).

Cum Jovan Markovic (21 ani) este curtat de Steaua Roșie Belgrad, oltenii s-au orientat către Bogdan Rusu (32 ani) și le-au propus celor de la CS Mioveni un schimb: Ionuț Vînă (27 ani) pentru atacantul argeșenilor. Doar că Ion Georgescu, primarul Mioveniului, nu este de acord cu oferta Universității Craiova și îl solicită pe Dan Nistor (34 ani), plus o sumă de bani.

Ion Georgescu: „Noi să-l dăm pe Rusu cum vor ei? Nu se poate chiar așa”

„Noi înțelegem dorința jucătorului de a merge la Craiova, însă avem și noi socotelile noastre. Știm că cei de la Universitatea vor să facă business, dar nici la Mioveni nu sunt fraieri. L-au dat pe Vînă peste tot, l-au propus și la noi, nu-l vrem, dacă era bun juca la ei.

Conducerea noastră tratează în continuare și noi am înaintat o propunere clară, o sumă de bani și Dan Nistor la schimb. Vînă nu intră în calcul. Craiova ia 3 milioane de euro pe Markovic și noi să-l dăm pe Rusu cum vor ei, nu se poate chiar așa, în plus antrenorul are și el socotelile lui, ce facem, trecem peste el? Nu ar fi corect pentru că a menținut echipa în primul eșalon și și-a asumat un obiectiv. Domnul Pelici are un cuvânt important în această tranzacție, trebuie să-l ascultăm!”, a declarat Ion Georgescu pentru PlaySport.

Cotat de Transfermarkt la 500.000 de euro, Bogdan Rusu a marcat 9 goluri pentru CS Mioveni sezonul trecut, în 36 de meciuri în Liga 1.