FCSB s-a întărit în această vară doar în compartimentul defensiv. I-a adus pe Rachid Bouhenna (31 ani), liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, pe Joyskim Dawa (26 ani), pentru care i-au plătit Botoșaniului 350.000 de euro și pe Joonas Tamm (30 ani), tot liber de contract.

Bazându-se pe Adrian Șut (23 ani) și Malcom Edjouma (25 ani) pentru postul de închizător, FCSB l-a împrumutat pe Ovidiu Perianu (20 ani) la FC Botoșani până la finalul sezonului 2022-2023.

„Bine ai venit, Ovidiu Perianu!

Mijlocasul Ovidiu Perianu a semnat cu FC Botosani pe o perioada de 1 an. In varsta de 20 de ani, Perianu a venit sub forma de imprumut de la FCSB si va juca cu numarul 18 pe tricou”, este comunicatul oficial emis de FC Botoșani.

Din februarie 2020, Ovidiu Perianu a adunat 45 de meciuri pentru gruparea roș-albastră, fiind un produs al academiei FCSB.