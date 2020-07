Solutie INCREDIBILA pentru ca sezonul sa se incheie pe teren! "Sa nu se dea titlul!" Ce sanctiuni ar putea exista din sezonul urmator

Liga 1 a fost grav afectata de noul coronavirus in ultimele saptamani, iar multe partide atat din playout, cat si din playoff, au fost amanate.

Aceasta situatie a impartit cluburile in doua tabere. Sunt cei care vor ca sezonul sa se incheie pe teren si cei care isi doresc oprirea fotbalului. In plus, oficialii echipelor din Liga 1 isi fac griji pentru stagiunea urmatoare, gandindu-se la solutii pentru a evita situatia din prezent.

Pe 30 iulie, la Adunarea Generala a Ligii Profesioniste de Fotbal, cluburile vor discuta posibilitatea ca echipele sa piarda meciul la masa verde daca apare vreun caz de coronavirus.

Team managerul celor de la Sepsi, Cornel Sfaiter, a declarat ca el va propune o amenda pentru jucatorii care se imbolnavesc de Covid-19.

"Vreau sa fac o propunere joi. Vreau sa terminam sezonul acesta pe teren, iar daca sezonul viitor vom fi sanatosi si vom putea incepe campionatul, vreau sa luam niste masuri. Vreau un cadru legal de sanctionare financiara a sportivilor. Sunt jucatori profesionisti, cu salarii bune. Vrem niste masuri de precautie pentru a nu mai compromite sezonul! Cadrele medicale cum de au fost responsabile?

Noi, la Sepsi, am fost foarte precauti! Am vorbit cu jucatorii si le-am cerut sa aiba grija. Trebuie sa facem toti un efort. La club, in vara, vom face un alt regulament. Ne vom adapta.

As vedea o sanctiune financiara pentru jucatorii depistati. Se vehicula sanctionarea echipelor, dar cluburile au preocupari pentru a asigura tot ce necesar. Noi nu putem sa ne ocupam de comportamentul lor dupa antrenamente. Trebuie sa constientizeze si ei... Eu asa o vad, o sanctiune financiara pentru un jucator care e depistat pozitiv.

Eu cred ca se poate termina campionatul pe teren. Daca nu se poate, solutia ar fi sa nu se dea campionatul si sa se stabileasca cine merge in Champions League. Noi vrem sa se termine sezonul pe teren", a declarat Cornel Sfaiter pentru GSP.