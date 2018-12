Flavius Stoican a muscat prea tare! Antrenorul lui Poli Iasi, suspendat!

Deciziile Comisiei de Disciplina au fost anuntate

La meciul cu FC Botosani, castigat cu 1-0 in deplasare, antrenorul Politehnicii Iasi, Flavius Stoican, a fost trimis in tribuna. Comisia de Disciplina a luat decizia sa il sanctioneze pe Stoican cu suspendare pentru două jocuri și o penalitate sportivă de 360 de lei. Totodata, directorul sportiv de la Botosani, Marius Croitoru, eliminat si el la aceeasi partida, a fost suspendat o luna si amendat cu 640 de lei.

Chiar daca nu aflase inca decizia Comisiei de Disciplina, Stoican a ales sa vada din tribuna meciul cu Dunarea Calarasi: ”Nu, inca nu am aflat pedeapsa. Astazi am stat in tribuna pentru ca era normal sa stau in tribuna. Am stat printre oameni, am vazut cat sufera si ei, am vazut cat de mult se bucura, am trait astazi ca un suporter adevarat. Voi astepta sa vad ce decizie ia comisia", a spus antrenorul Iasiului.

Astfel, Flavius Stoican va rata ultimele meciuri din 2018, cu Concordia Chiajna si FC Voluntari.