Poate fi MAREA LOVITURA a verii la Dinamo! Un fundas care costa acum 5 ani peste 20 de milioane de euro i-a fost propus lui Contra! Marile puteri s-au luptat pentru el

Dinamo are pe masa CV-ul unui jucator care costa zeci de milioane in urma cu doar cativa ani!

Dinamo ar putea sa dea lovitura pe piata transferurilor. Conducatorilor spanioli le-a fost propus pentru un eventual transfer fundasul central Kyriakos Papadopoulos (28 de ani). Jucatorul este liber de contract in acest moment.

Fotbalistul grec a adunat de-a lungul carierei 29 de selectii in nationala Greciei. Papadopoulos are si cateva echipe sonore in CV-ul sau, precum Schalke, Leverkusen, Leipzig sau Hamburg. De ultimul club s-a despartit in luna iulie al acestui an, dupa ce n-a jucat decat doua meciuri tot sezonul trecut.

Daca se va transfera la Dinamo, fundasul ar stabili un nou record in Liga 1 in ceea ce priveste salariul sau, conform GSP.

Papadopoulos a fost considerat la un moment dat in cariera sa unul dintre cei mai buni fundasi centrali din lume. In anul 2012, ajunsese sa fie cotat la 18 milioane de euro, insa accidentarile repetate l-au tras inapoi.

600.000 de euro este cota de piata a grecului, conform Transfermarkt.

Dinamo Bundesliga Papadoupoulos