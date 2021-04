Record impresionant! Pentru ce suma fabuloasa a fost vandut un cartonas de baschet cu autograful lui LeBron James

Un cartonas semnat de LeBron James a doborat un record impresionant.

Cartonasul extrem de rar, semnat de starul american LeBron James la sezonul sau de debut in NBA, a fost vandut la licitatie, luni, cu suma record de 5,2 milioane dolari, doborand recordul pentru cel mai scump cartonas de baschet vandut vreodata.

Cartonasul, tiparit in doar 23 de exemplare, intr-o stare foarte buna, cu nota 9,5 din 10, il infatiseaza pe LeBron James in tricoul cu nr. 23 al lui Cleveland Cavaliers. Doar patru cartonase din cele existente sunt notate peste 9, iar cel al lui James scos la licitatie de PWCC Marketplace era in starea cea mai buna.

Identitatea cumparatorului nu a fost data deocamdata publicitatii.

Suma cu care a fost vandut cartonasul lui James o egaleaza pe cea platita in luna ianuarie pentru un cartonas de baseball cu legendarul Mickey Mantle, de la New York Yankees.

LeBron James, 36 ani, acum la Los Angeles Lakers, are patru titluri de campion NBA (2012, 2013, 2016, 2020) si doua titluri olimpice (2008, 2012). El a fost desemnat cel mai bun jucator al sezonului in NBA de patru ori si a fost ales de 17 ori in All-Star Game.

Acelasi cartonas a fost vandut in iulie 2020, tot la o licitatie, cu suma de 1,84 milioane dolari.

Inceputul anului 2021 a revigorat puternic piata suvenirurilor sportive din SUA, un cartonas al jucatorului de fotbal american Tom Brady, din primul sau sezon in NFL, fiind vandut la inceputul lunii aprilie cu suma de 2,25 milioane dolari. O luna mai devreme, un cartonas rar al regretatului baschetbalist Kobe Bryant, tot din anul sau de debut, a fost cumparat la licitatie pentru 1,795 milioane dolari.

AGERPRES