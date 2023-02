Rareș Pop (17 ani), jucător născut în Arad, a arătat o formă excelentă în meciul cu Botoșani și a marcat primul său gol în Superliga. Născut la Arad, mijlocașul de 1,77 m a înscris al treilea gol al formației lui Laszlo Balint (min.45+2) și a arătat dezinvoltură și curaj în momente-cheie ale partidei.

Rareș Pop, MVP

La finalul partidei, Rareș Pop a fost numit "MVP-ul" meciului. "Liga Profesionistă de Fotbal și deținătorii drepturilor tv l-au votat pe Rareș Pop drept cel mai bun jucător din #UTAvBOTOSANI. Pop a pasat decisiv pentru golul secund al lui Milosevic și a închis tabela la 3-1 înaintea pauzei", au scris cei de la UTA, pe pagina de Facebook.

Cotat la 150.000 de euro, Rareș Pop a avut un discurs echilibrat la finalul partidei.

Rareș Pop: "M-am dus cu încredere și am reușit să înscriu"

„Este primul meu gol din Superligă, e un sentiment plăcut, e o bucurie enormă că am reuşit să ajut echipa să obţină cele trei puncte. E bine că a venit într-un final golul, puteam să marchez mai repede, dar important e că am făcut-o, totuși. L-am încercat pe fundașul lor dreapta, am simțit că pot să-i iau fața și m-am dus cu încredere și am reușit să înscriu.

Tuturor ne convine terenul puțin mai moale, iar astăzi (n.r.: ieri) am observat că fundașului advers nu i-a prea convenit gazonul cam înghețat. După gol, antrenorul m-a îmbrățișat și mi-a zis să o țin tot așa că voi juca bine în rest. Nu știu dacă a fost meciul carierei mele, specialiștii să spună asta, eu doar mă bucur de victorie”, a declarat Rareș Pop, potrivit Sport Arad.

UTA se află pe locul 15, penultimul din ierarhia Ligii 1, cu 23 de puncte după 25 de meciuri jucate. Ultimul loc al clasamentului e ocupat de CS Mioveni, cu 17 puncte, tot după 25 de confruntări.