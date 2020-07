Gigi Becali nu se TINE DE CUVANT! 'Perlele' FCSB-ului au fost trimise in VACANTA de patron si rateaza restanta cu CFR Cluj

FCSB si-a indeplinit obiectivul din acest sezon odata cu castigarea Cupei Romaniei, astfel ca Gigi Becali a decis sa le ofere o pauza starurilor sale.

Temerile Craiovei s-au adeverit dupa ultima decizie luata de Gigi Becali. In urma finalei din Cupa Romaniei, castigata de FCSB in fata lui Sepsi cu 1-0, ros-albastrii si-au asigurat prezenta in cupele europene, indeplinindu-si astfel obiectivele pentru acest sezon.

Vazandu-se cu misiunea incheiata, Gigi Becali a decis sa isi lase starurile sa se odihneasca, astfel ca i-a trimis in vacanta pe Dennis Man, Florinel Coman, Florin Tanase, Ovidiu Popescu si Valentin Cretu, anunta Antena Sport.

Jucatorii nu vor mai juca in restul meciurilor din playoff ramase, lucru pe care Universitatea Craiova l-a semnalat atunci cand a cerut amanarea finalei Cupei Romaniei in doua randuri. Oltenii au motivat ca FCSB nu va mai arata interes pentru meciurile din playoff, astfel ca lupta la titlu cu CFR Cluj ar putea fi mai grea pentru olteni.

FCSB mai are de jucat cu Gaz Metan Medias, Astra Giurgiu, dar si restanta cu CFR Cluj.