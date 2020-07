Schimbare de ULTIMA ORA la un club din play-off! Suporterii au anuntat mutarea! Vine Iordanescu? 

Fratele lui Edward Iordanescu poate deveni noul presedinte al lui Gaz Metan Medias.

Dupa ce a fost implicat in mai multe scandaluri in ultima vreme, Ioan Marginean si-a pierdut postul de presedinte al clubului Gaz Metan Medias. Conform GSP, Marginean a fost acuzat ca l-a marginalizat pe Paul Costea (21 de ani) pentru ca este de etnie roma si ca i-a indepartat pe Nelut Rosu si Ioan Hora de la echipa, deoarece acestia nu au fost de acord cu posibilitatea de a fi amendati in cazul in care se imbolnavesc de COVID!

Relatia dintre presedinte Gazului si ceilalti oameni din conducerea clubului s-a deteriorat, ceea ce a condus la decizia de a fi inlaturat de la club. Inlocuitorul sau in acest rol va fi Valentin Iordanescu, fratele fostului antrenor al echipei, Edward Iordanescu.

Anuntul a fost facut de pagina de Facebook a fanilor din Medias, Suporteri Gaz Metan Medias, dar informatia nu a fost deocamdata confirmata de club.

Daca anuntul fanilor se va adeveri si Valentin Iordanescu va fi numit presedinte al clubului, acesta l-ar putea readuce la echipa si pe Edi Iordanescu!

Iesita din insolventa, Gaz Metan a pierdut aseara cu 0-2 deplasarea cu CFR Cluj. Mediesenii sunt pe locul 6 in clasamentul play-off-ului Ligii 1.