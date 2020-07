Gaz Metan - Craiova, LIVE TEXT de la 20:00 | Gazul nu are obiectiv, dar oltenii alearga dupa titlu

Urmarim si comentam impreuna toate fazele de la meciul dintre Gaz Metan si Craiova pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Primul meci al etapei cu numarul sase din play-off le aduce fata in fata pe Gaz Metan Medias si U Craiova. Gaz Metan se afla intr-o situatie dificila, dupa ce a pierdut opt jucatori inaintea partidei cu oltenii. Dusan Uhrin nu se va putea baza pe Boubacar Fofana, Nelut Rosu, Eli Fernandes, Ioan Hora, Marian Pleasca, Ricardo Batista, Paul Costa si Juel Nielsen in meciul contra formatiei de pe locul 2. Presedintele echipei, Ioan Marginean, a declarat ca Uhrin va apela si la cativa juniori pentru jocul de diseara, iar obiectivul echipei este clasarea pe o pozitie cat mai inalta a clasamentului. In prezent, Gaz Metan este pe ultimul loc in play-out, dar cu o victorie in fata Craiovei poate ajunge la 28 de puncte si le poate depasi pe FCSB si FC Botosani, care se infrunta sambata.

Etapa precedenta a adus pentru medieseni o infrangere in fata celor de la Botosani cu 0-2, chiar pe teren propriu. Sergiu Bus si colegii sai veneau dupa remiza spectaculoasa obtinuta pe Arena Nationala in fata FCSB-ului, scor 2-2. In primul meci de la reluarea sezonului, Gazul a obtinut tot o remiza, 0-0 cu Astra Giurgiu.

De partea cealalta, echipa lui Cristiano Bergodi merge la Medias cu speranta ca va trece pe primul loc. Daca reusesc sa castige, Nistor si ai sai depasesc CFR-ul care va juca abia duminica impotriva Astrei. Pentru Craiova, ar fi un nou imbold moral extraordinar, dupa cel venit in urma succesului obtinut in Gruia cu 3-2, in etapa precedenta. Oltenii pot ajunge la patru victorii consecutive in Liga 1, toate cu Bergodi pe banca. Pentru Craiova, data de 3 iulie este una speciala pentru ca astazi se implinesc 43 de ani de cand juvetii cucereau prima cupa a Romaniei din palmares, in urma unei victorii cu 2-1 contra Stelei.

Inainte de victoria contra CFR-ului, Craiova a castigat si in fata celor Astrei si a lui FC Botosani, cu acelasi scor, 2-1.

Echipe probabile

Gaz Metan Medias: Plesca - Butean, Constantin, Larie, Gabriel Moura - Trif, Droppa - Ciocan, Chamed, Velisar - Bus

U Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, Acka, Bancu - Cicaldau, Mateiu, Nistor - Mihaila, Koljic, Ivan