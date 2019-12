A jucat doar 4 meciuri la FCSB si dupa o luna A DISPARUT de la echipa! Cu ce echipa semneaza primul jucator trecut de Becali pe lista neagra

Disparut de la FCSB inca din vara, si-a gasit echipa in tara natala.

Lukasz Gikiewicz a plecat de la FCSB dupa doar patru meciuri. Jucatorul polonez a fost trecut rapid de Gigi Becali pe lista neagra, iar clubul a incercat sa-l determine sa ceara rezilierea contractului.

Dupa ce a fost trimis sa se antreneze in curtea liceului si i-a fost luata masina, Gikiewicz a plecat de la echipa fara a anunta pe cineva. FCSB a amenintat cu un proces la FIFA, insa in cele din urma atacantul a fost lasat in pace.

Potrivit presei poloneze, Gikiewicz este acum aproape de a semna un contract cu LKS Lodz, ultima clasata din campionatul polonez. Gikiewicz a mai jucat pentru LKS Lodz in urma cu 10 ani.