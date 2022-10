S-a întors ”vechiul Gigi”! Becali e în extaz după victoria cu Sepsi: ”Batem Rapidul și le luăm locul”

Forma bună a vicecampioanei din Superligă l-a entuziasmat pe Gigi Becali, care se gândește din nou la titlu. Patronul FCSB-ului vrea să bată Rapidul și să îi depășească pe rivali în campionat.

Gigi Becali: ”Batem Rapidul și le luăm locul”

„Anul ăsta vreau neapărat să fim măcar pe locul 3. Câștigăm restanțele, ajungem la 26 de puncte. Rapid are 28 sau 29, îi batem și le luăm locul. E mai greu în locul CFR-ului, dar se poate și locul 2. Anul ăsta vreau podium!

Am început să mă gândesc și la titlu. Până acum nu mă gândeam, dar acum suntem pe locul 6, avem două meciuri în minus, am rămâne cu 7 puncte sub Viitorul (n.red. - Farul) după înjumătățire. Dar nu vor fi 7, că din 6 puncte (n.red. - cele două meciuri în minus) câștigăm și noi măcar 3. Iar cinci puncte diferență în play-off nu e mult.

Vreau ca echipa să fie în cea mai bună formă la meciurile cu Botoșani și CFR Cluj, să câștigăm toate meciurile de anul ăsta și să venim pe locurile 2 sau 3”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

FCSB va primi vizita celor de la Rapid pe 6 noiembrie, duminică, de la ora 21:00. Meciul va ține ”capul de afiș” al etapei cu numărul 17.

FCSB a învins-o pe Sepsi și a urcat pe loc de play-off

Unicul gol al partidei a fost înscris de Andrea Compagno (51 - penalty), după un duel între italian şi Denis Ciobotariu. Compagno este golgheterul la zi al campionatului, cu 11 goluri.

Şi Sepsi OSK a avut un penalty (27), dar Alexandru Tudorie a executat slab şi Ştefan Târnovanu a apărat. Lovitura de pedeapsă a fost acordată în urma unui duel între Joyskim Dawa şi Tudorie.