"S-a cunoscut presiunea rezultatelor". Cum explică tehnicianul de la FC Botoșani ineficiența în fața porții

Moldovenii au avut mai multe ocazii de a marca pe care nu au reușit să le fructifice, singurul gol al partidei fiind marcate de Edjouma.

La finalul partidei, Mihai Ciobanu, antrenorul principal din acte, a vorbit despre victoria obținută de FC Botoșani, dar și despre faptul că formația nu reușește să valorificice ocaziile pe care și le creează.

"Ne bucurăm foarte mult, e o bucurie întâmplată și acum în vestiarul nostru, s-a cunoscut presiunea ultimelor rezultate și cred că ne-am descătușat prin această victorie. Campionatul se joacă, suntem în obiectiv, suntem preocupați tot timpul de acest obiectiv.

Sigur, am avut momente de joc plăcute, cu ocazii formidabile. Am ratat în primele secunde ale ambelor reprize. Golul parcă îl scoatem din fundul pământului! Am marcat la o fază fixă, așa cum ne așteptăm de fiecare dată să se întâmple", a transmis tehnicianul.