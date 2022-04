S-a cerut demisia lui Toni Petrea! Antrenorul lui FCSB anunță o discuție cu Gigi Becali

În cazul în care CFR Cluj va câștiga luni contra lui FC Argeș, ardelenii se vor distanța la opt lungimi de FCSB, situație în care, susțin numeroase voci din fotbalul românesc, echipa lui Dan Petrescu ar avea deja asigurat titlul de campioană, cu șapte etape rămase de disputat.

Toni Petrea, după ce i s-a cerut demisia de la FCSB: "Voi discuta cu conducerea"

La finalul partidei de pe Arena Națională, mai mulți suporteri i-au cerut demisia lui Toni Petrea, antrenorul lui FCSB care se află la al doilea mandat pe banca bucureștenilor.

Întrebat despre reacția fanilor, Petrea a anunțat că va avea o discuție cu Gigi Becali și a explicat că ar fi dispus să renunțe la banca tehnică dacă i se va solicita acest lucru.

"O atmosferă foarte frumoasă. Mă bucur că am avut o asemenea asistență și țin să le mulțumesc pentru acest lucru, au venit și au încurajat echipa. E normal ca, în momentul în care echipa pierde, să fie nemulțumiți. Și cine e vinovat? Antrenorul. N-am ce să comentez. O să am o discuție cu conducere. Dacă se consideră că e mai bine să plec... renunțăm, nicio problemă.

Mă gândesc doar la finalul de sezon, la aceste ultimele șapte jocuri, să încerc să scot cât mai multe de la el. Nu vreau să mă gândesc mai departe, ci doar la ce am de făcut acum. După aceea, voi vedea", a spus Toni Petrea, la conferința de presă de după meciul cu Universitatea Craiova.

Toni Petrea a revenit pe banca lui FCSB în luna noiembrie a anului trecut. Antrenorul a mai lucrat la formația patronată de Gigi Becali în perioada iulie 2020 - mai 2021.

2.06 este media de puncte acumulate de Toni Petrea în acest mandat pe banca lui FCSB.

Gigi Becali: "Dacă vrea Toni Petr"ea, prelungește. Dacă nu ia titlu, ce vină are el?

Toni Petrea are un contract valabil cu FCSB doar până la finalul sezonului actual, iar Gigi Becali a spus în numeroase ocazii că este încrezător în antrenor și plănuiește să îi prelungească înțelegerea chiar și în cazul în care echipa va rata din nou titlul.

Totuși, Becali a lăsat de înțeles că o eventuală despărțire s-ar putea produce doar dacă Toni Petrea va cere să plece, așa cum s-a întâmplat în primul mandat.

"A demonstrat, nu că zic eu. A făcut omul ce a făcut, dar nu se pune problema să colaborăm acum, pentru că eu am un antrenor, n-are rost să discutăm. Dacă vrea omul, și-l prelungește. Dacă nu ia titlul, ce? Ce vină are el? Vina e tot a mea. El are vreo vină?", declara Becali, în urmă cu două săptămâni, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Clasament play-off Liga 1

1. CFR Cluj - 42p*

2. FCSB - 37p

3. Universitatea Craiova - 33p

4. FC Voluntari - 30p

5. Farul - 25p

6. FC Argeș - 24p*

* - un meci mai puțin jucat