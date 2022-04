Toni Petrea, dezamăgit de rezultatul de pe Arena Națională: „Le-am atras atenția jucătorilor! Nu a fost roz situația când am venit!”

Oltenii au deschis scorul în primul minut de prelungiri, după ce Andrei Ivan a transformat penalty-ul scos tot de el, după un fault al lui Iulian Cristea. În a doua repriză, Bic a reușit să îl învingă pe Târnovanu cu o execuție de excepție, în minutul 74.

Astfel, echipa lui Toni Petrea suferă prima înfrângere în play-off în acest sezon, după două victorii consecutive obținute.

Declarațiile lui Toni Petrea



Antrenorul a vorbit la finalul partidei, vizibil nemulțumit de rezultatul obținut, în contextul în care, după părerea lui, echipa sa a dominat partida, având mari ocazii de a marca. Totodată, Petrea s-a arătat dezamăgit de erorile comise de jucătorii săi. Tehnicianul a ținut să puncteze și faptul că situația nu a fost atât de bună nici în momentul în care a preluat el echipa, după ce Edward Iordănescu a fost demis.

„Dezamăgit de rezultat, consider că totuși am făcut un joc bun, i-am supus la o presiune constantă pe cei de la Craiova, dacă mă gândesc la cald, nu știu dacă au avut vreo fază de poartă, în afară de cele două goluri. E o dezamăgire pentru mine, un meci important, mă așteptam la un alt deznodământ.

Am discutat situații despre rezultat, de faptul că suntem dezamăgiți de rezultat, în pofida jocului bun. Când nu câștigi trebuie să te gândești că greșești și tu, am primit două goluri, unul din penalty, celălalt dintr-un out, o minge respinsă și o execuție superbă.

Nu m-am uitat la fază, în febra meciului e normal să fii subiectiv, am avut și gol anulat, nu știu, o fi fost fault, la ei o fi fost penalty.

Cineva poate să o încurce pe CFR, dar trebuie să ne gândim la ce facem noi, le-am atras atenția jucătorilor că trebuie să ne preocupe jocul nostru. Sper ca de la meciul următor să fie altfel datele problemei. Mai sunt 7 etape, încă 21 de puncte în joc, nu cred că e încheiată lupta, dar e dezamăgitor pentru noi.

De când am venit situația nu a fost roz, să spun, am sperat și sperăm, faptul că nu reușim să ne apropiem de primul loc nu e plăcut. Trebuie să tratăm fiecare joc ca și cum ar fi primul pentru un jucător în Liga 1.

Cred că jocul nostru nu a fost rău, e o înfrângere nemeritată, din punctul meu de vedere. Cred că am rotit jucătorii, dar rezultatele au fost ok într-un anumit interval de timp, cu aceste rotiri am câștigat meciuri pe final. Pot spune că astăzi am avut ghinion”, a declarat Toni Petrea la finalul sezonului.

În urma rezultatului, Universitatea Craiova se apropie la 4 puncte de locul 2 în clasament, iar CFR Cluj s-ar putea distanța la 8 puncte în cazul unei victorii în meciul cu FC Argeș.