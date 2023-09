Roland Niczuly, primele explicații după înfrângerea cu FCSB: ”Au avut cinci ocazii și ne-au dat cinci goluri”

La finalul partidei, Roland Niczuly (28 de ani), portarul și căpitanul lui Sepsi, și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea usturătoare cu FCSB.

Niczuly a avut un discurs sincer și se concentrează pe următoarea partidă a echipei sale, în Cupa României, cu Hermannstadt.

Pentru Sepsi OSK, înfrângerea cu FCSB a fost prima din acest sezon de Superligă.

Roland Niczuly: ”FCSB a avut cinci ocazii și ne-a dat cinci goluri”

„Am fost jalnici, din păcate. E greu să-mi găsesc cuvintele după acest meci, nu vreau să folosesc cuvinte la cald. Trebuie să trecem foarte repede peste acest moment. Ne așteaptă un meci la Hermannstadt în Cupă, suntem deținătoarea Cupei și trebuie să arătăm o altă față. Chiar dacă-mi vine să cred sau nu, trebuie să acceptăm realitatea.

Trebuie să știi să câștigi în viață, mai trebuie să știi să și pierzi din păcate. Trebuie să stai cu capul sus și să muncești pentru meciul următor, e un timp foarte scurt și nu avem timp să ne lingem rănile. Trebuie să arătăm total diferit.

Cum s-a ajuns? Ei avut cinci ocazii, n-au dat cinci goluri. FCSB are o calitate extraordinară în linia de atac, știam acest lucru, dar în această seară nu a mers absolut nimic. Nu cred că am arătat atât de slab niciodată la această echipă. Nu-mi găsesc cuvintele, a fost un meci de uitat repede”, a spus Roland Niczuly.

FCSB a ajuns la 25 de puncte și are șase puncte în plus față de urmăritoarea CFR Cluj, care are două meciuri în minus. Pe locul trei este Universitatea Craiova, cu 18 puncte.

Sepsi rămâne cu 12 puncte și a ajuns pe locul șapte. Înainte de acest meci, echipa lui Liviu Ciobotariu se putea lăuda cu cea mai bună defensivă din campionat, cu doar patru goluri primite în șapte partide.