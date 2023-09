Cele două cluburi s-au înfruntat în a 10-a etapă a sezonului regulat din Superliga României pe stadionul „Sepsi” din Sfântu Gheorghe. Arena covăsnenilor a fost plină ochi împotriva FCSB-ului.

Reacția lui Tavi Popescu după Sepsi - FCSB

După meci, Tavi Popescu a evidențiat că e o victorie importantă împotriva lui Sepsi și că se bucură, pentru că FCSB a reușit să învingă pe un teren dificil.

„E o victorie foarte importantă. Am plecat la drum să câștigăm toate meciurile. Ne-am încurcat la Hermannstadt, dar ne bucurăm că am câștigat aici pe un teren dificil. A fost o acțiune frumoasă, sunt bucuros că am reușit să marchez. Trebuie să marchez. Am avut și la Hermannstadt o ocazie mare. Asta e, muncesc. Sper să vină cât mai multe goluri.

Noi muncim foarte mult la antrenamente. Știm ce avem de făcut. Când vine ora meciului dăm totul pe teren. (n.r. Ai vrea să câștigi toate meciurile așa, cu cinci goluri?) Normal, da! E frumos și pentru spectatori și pentru cei care se uită de acasă la meciuri. Cine intră, trebuie să joace foarte bine”, a spus Octavian Popescu după meci.

Sepsi OSK - FCSB 2-5

Adrian Șut a dat startul recitalului încă din al șaselea minut al confruntării. Darius Olaru a înscris, ulterior, un supergol de la marginea careului (minutul 11) și a dus scorul la 2-0 în favoarea roș-albaștrilor.

Sepsi OSK a redus din diferență în repriza secundă prin Safranko (51), dar FCSB a refăcut avantajul. Florinel Coman l-a învins pe Niczuly la doar șase minute diferență (57).

Totuși, covăsnenii au dat din nou semne de revenire. Cosmin Matei a țâșnit în banda stângă și i-a centrat lui Alimi, care a îndeplinit o simplă formalitate și l-a executat pe Târnovanu (60).

FCSB și-a dovedit clasa și a înscris două goluri rapide. Octavian Popescu a rupt plasa în minutul 69, iar Damjan Djokovic a transformat exemplar o lovitură de la 11 metri în minutul 75 și a închis tabela de marcaj la 5-2.