'Rivalul' pe post al lui Toni Petrea îl laudă pe antrenorul FCSB: „Se vede că a imprimat principii sănătoase!” Care e problema roș-albaștrilor

Roș-albaștrii au relansat lupta la titlu în Liga 1, după ce s-au apropiat la două puncte de CFR Cluj în urma victoriei obținută în Gruia. Echipa lui Toni Petrea a reușit să câștige pe terenul campioanei pentru prima dată după mai bine de 8 ani, iar Ilie Poenaru îi atribuie meritele lui Toni Petrea, antrenorul FCSB-ului.

Ilie Poenaru, cuvinte de laudă la adresa lui Toni Petrea



Ultima dată antrenor la Gaz Metan Mediaș, Ilie Poenaru (45 ani), a vorbit despre Toni Petrea și schimbările pe care le-a făcut tehnicianul la FCSB. Despre fostul antrenor al celor de la Academica Clinceni s-a scris în repetate rânduri că este candidat serios pentru postul de antrenor la FCSB, fiind și pe placul lui Gigi Becali.

Mai mult, în contextul rezultatelor vicecampioanei dinainte de victoriile cu FC Voluntari și CFR Cluj, s-a vorbit despre o posibilă plecare a lui Petrea, iar Poenaru a fost văzut drept favorit să îl înlocuiască. În ciuda acestui lucru, tehnicianul și-a dorit să îl laude pe Toni Petrea, punctând că și-ar dori să îl vadă mulți ani la FCSB.

Totodată, Poenaru a dezvăluit și care este problema pe care o au roș-albaștrii, în comparație cu rivala CFR Cluj, și anume lipsa de maturitate a lotului, dar și faptul că nu există un lider în vestiar.

„FCSB este cea mai valoroasă echipă din campionat. Și individual, și ca echipă, ca unitate de grup. Toni se vede că deja i-a imprimat principii sănătoase. Se vede mâna lui Toni, îl apreciez foarte mult. Îmi doresc ca el să reușească și să stea ani buni la FCSB, indiferent că în fiecare săptămână se scrie de mine că aș ajunge acolo.

Singura lor problemă este că, deși vorbim de o echipă foarte bună, cu calități individuale certe, cu tineri cu foame de trofee, grupul e imatur.

Asta duce la evoluții oscilante. Nu există un lider și continuitate. Ca joc sunt senzaționali. Această echipă dacă rămâne cu acest lot încă un sezon, fără să plece vreun jucător care face diferența, ba chiar să aducă un fotbalist sau doi cu experiență, FCSB defilează nu numai în România, ci va câștiga meciuri și în Europa.

Eu nu mai merg la meciuri, pentru că, dacă mă duc pe Arena Națională, deja se dă tonul la discuții”, a declarat Ilie Poenaru la Realitatea Sportivă.

Becali, mesaj în direct pentru Ilie Poenaru



Gigi Becali a vorbit recent la PRO Arena despre Ilie Poenaru și posibilitatea venirii sale la FCSB.

„A demonstrat, nu că zic eu. A făcut omul ce a făcut, dar nu se pune problema să colaborăm acum, pentru că eu am un antrenor, n-are rost să discutăm. Dacă vrea omul, și-l prelungește. Dacă nu ia titlul, ce? Ce vină are el? Vina e tot a mea. El are vreo vină?”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.