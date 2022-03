Gigi Becali, mesaj în direct pentru Ilie Poenaru

În direct la emisiunea Ora Exactă în Sport, Becali i-a transmis lui Ilie Poenaru că nu se pune problema unei colaborări în acest moment. Patronul FCSB vrea ca Toni Petrea să continue la echipă, chiar dacă nu va lua titlul.

Becali, mesaj în direct pentru Ilie Poenaru

Fostul secund al lui Laurențiu Reghecampf a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, iar Becali spune că este dispus să-i ofere o nouă înțelegere.

„A demonstrat, nu că zic eu. A făcut omul ce a făcut, dar nu se pune problema să colaborăm acum, pentru că eu am un antrenor, n-are rost să discutăm. Dacă vrea omul, și-l prelungește. Dacă nu ia titlul, ce? Ce vină are el? Vina e tot a mea. El are vreo vină?”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș sunt echipele pe care Ilie Poenaru le-a pregătit în Liga 1.

Toni Petrea se află la al doilea ”mandat” la FCSB. În primul a strâns 49 de meciuri (28 de victorii, opt rezultate de egalitate și 13 înfrângeri), iar acum a ajuns la meciul cu numărul 17 în cea de-a doua ”aventură” la vicecampioana României. În urma succesului cu FC Argeș, scor 2-3, FCSB s-a apropiat la cinci puncte de liderul CFR Cluj.