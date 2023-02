În pauza competițională, la Universitatea Craiova au ajuns Alexandru Ișfan, Basilio Ndong și Gjoko Zajkov.

După despărțirea de Giedrius Arlauskis, Mihai Rotaru a dezvăluit că intenționează să mai renunțe la alți jucători la echipă, în încercarea de o reorganizare a acesteia.

"A fost o reconsiderare a filosofiei clubului, a poziției clubului. Am hotărât să facem niște schimbări împreună cu staff-ul clubului. Suntem în discuții și cu alți jucători pentru a încheia contractele pe cale amiabilă. Noi încercăm în perioada următoare, în zilele care vin.

Se pune problema de adus fotbaliști, depinde și cine pleacă. Dar suntem condiționați de rezilierea cu anumiți jucători pentru a putea lua alții", a spus patronul de la Universitatea Craiova la emisiunea "Superfanii", pe Sport.ro.

Mihai Rotaru a anunțat: ”Am reziliat deja cu Arlauskis”



După ce Arlauskis a plecat de la Craiova, titularul din poarta echipei lui Eugen Neagoe va fi David Lazar, un alt goalkeeper experimentat.

„Nu e vorba de o listă, dar sunt unii jucători la final de contract sau care nu intră în vederile staff-ului tehnic și atunci încercăm rezilieri pe cale amiabilă.

Pot să vă spun că am reziliat deja cu Arlauskis acum 30 de minute, dar vreau să-i mulțumesc din suflet, e bărbat, a dat dovadă de caracter. Când am deschis discuția cu el, nu a cerut nici măcar un euro în plus. Țin să-i mulțumesc. Nu a fost vorba despre asta (n.r. - despre penalty-ul din meciul cu Farul), am început să ne reconsiderăm obiectivele”, a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport.