Întrebat dacă la baza acestei decizii a stat gafa comisă de Arlauskis în meciul cu Farul Constanța, Rotaru a negat și a ținut să-i mulțumească lituanianului pentru atitudinea sa, după ce conducerea l-a anunțat că nu va mai conta pe el pentru restul sezonului.

Mihai Rotaru anunță: ”Am reziliat deja cu Arlauskis”

După ce Arlauskis a plecat de la Craiova, titularul din poarta echipei lui Eugen Neagoe va fi David Lazar, un alt goalkeeper experimentat.

„Nu e vorba de o listă, dar sunt unii jucători la final de contract sau care nu intră în vederile staff-ului tehnic și atunci încercăm rezilieri pe cale amiabilă.

Pot să vă spun că am reziliat deja cu Arlauskis acum 30 de minute, dar vreau să-i mulțumesc din suflet, e bărbat, a dat dovadă de caracter. Când am deschis discuția cu el, nu a cerut nici măcar un euro în plus. Țin să-i mulțumesc. Nu a fost vorba despre asta (n.r. - despre penalty-ul din meciul cu Farul), am început să ne reconsiderăm obiectivele”, a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport.

Arlauskis e cotat la 500.000 de euro

Arlauskis era liber de contract după despărțirea de CFR Cluj. Goalkeeper-ul plecase de la gruparea din Gruia în același timp cu Marian Copilu, în toamna lui 2021, după instalarea lui Dan Petrescu în locul lui Marius Șumudică. La acel moment, Arlauskis a avut un discurs dur îndreptat către conducerea CFR-ului.

Arlauskis a jucat în toate meciurile din cupele europene în toamna anului 2021. Ultimul meci fusese cu Steaua Roșie Belgrad pe 26 august 2021, când a suferit o accidentare și a fost înlocuit la pauză. Înainte să semneze cu Universitatea Craiova, în septembrie 2022, Arlauskis s-a antrenat singur, în Lituania.