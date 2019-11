NARCIS OUT, SE INCALZESTE MM?! Stoica, varianta numarul 1 pentru Becali dupa plecarea lui Narcis Raducan

Narcis Raducan si-a dat demisia din fuctia de manager sportiv al FCSB-ului. Inlocuitorul sau ar putea fi chiar fostul director sportiv, Mihai Stoica.

Narcis Raducan a surprins astazi printr-o postare pe Facebook in care isi anunta demisia de la FCSB:

"A fost o experienta speciala, in perspectiva obtinerii doctoratului, in managementul sportiv.

Multumesc tuturor!", a scris Narcis Raducan pe Facebook.

Dupa aceasta decizie, este de asteptat ca Mihai Stoica sa fie prima optiune a lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului a declarat imediat dupa plecarea lui MM ca e gata sa-l angajeze din nou in orice moment. Relatiile deteriorate dintre cei doi s-au imbunatatit considerabil in ultima perioada, astfel ca MM are sanse de a fi din nou ofertat de Becali.

"Eu spun un lucru, eu nu am nevoie, dar MM, pentru ca e prietenul meu, oricand poate sa zica: 'domne, vreau un serviciu'. E prietenul meu si il primesc, ca na, dar nu ca am eu nevoie, ca 'Mihai, vino incoace'.

Nu am nevoie, dar un prieten nu poti sa-l lasi si oricand vrea el sa vina, il primesc. Pentru ca el a plecat cand se clatina corabia si nu pot eu sa zic acuma 'hai, vino', dar daca vrea sa vina, oricand usa este deschisa pentru el la FCSB cat sunt eu stapan, toata viata", spunea Gigi Becali.

Mihai Stoica l-a intepat pe Narcis Raducan in declaratiile pe care le-a facut recent.

"Eu am o problema si am niste reprosuri de facut celor care se ocupa de echipa acum. Exista, hai sa nu folosesc cuvinte urate si sa spun ca sunt multi lingai in peisajul fotbalistic autohton. Sunt foarte multi oameni care corespund unui anumit tipar", spunea Mihai Stoica pentru Digi.

Recent, Gigi Becali si-a maritat fiica, iar pe lista invitatilor nu s-a aflat si Narcis Raducan. In schimb, Mihai Stoica a fost prezent la eveniment.